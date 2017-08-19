﻿建滔化工：無意敵意收購國泰

建滔化工（148）持有國泰航空（293）約9%股份，主席張國榮表示，若增持至逾10%以上，擔心國泰會因股份流通量不足而未能躋身藍籌。他指出，國泰管理層稱股份為非賣品，故強調不會對國泰進行敵意收購。



仍看好國泰前景



張國榮稱，早前與國泰主席史樂山會面，亦曾與國泰股東之一的中國國航（753）會面，但內容不便透露。對於國泰上半年轉盈為虧蝕20億元，他表示不開心，但見到國泰管理層有所改變，期望新管理層可帶領公司扭虧。



集團持有國泰的成本價約10至11元，他看好國泰前景，希望2020年國泰股價會翻一番，因為屆時燃油對沖合約已完結。



建滔化工公佈中期業績純利21.8億元，按年增44.8%，派中期息0.6元。