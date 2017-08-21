﻿人手將增至4000 滙控珠三角恢復擴張

珠三角為滙控（005）策略重點拓展的市場，滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，近年雖曾一度減慢在珠三角招聘人手，但隨著內地經濟回穩，已恢復增聘人手步伐，兩年多以來已在該區增聘1200人，至2000人，並會維持未來人手增至4000人的目標。



滙控於2015年中推出第2個策略計劃時，將珠三角定為重點拓展市場，並設定中長期稅前盈利目標10億美元（78億港元），約相當於當時該區稅前盈利10倍，又計劃大增珠三角人手4倍至4000人。



對於珠三角業務最新的盈利狀況，黃碧娟認為，目前過早作出評論，因發展前期需投入大量投資，但指該集團自推出珠三角戰略後，已隨即於2015年底開始增聘人手，以配合業務發展，截至今年6月該區的員工人數超逾2000人，較2014年底的800多人，增加約1.5倍。去年底珠三角的員工數目為1600人，零售銀行及財富管理業務的新客戶數目按年增長51%。



她指出，過去2年基於內地經濟增長放緩及某些行業出現問題，以致滙豐稍為減慢在珠三角聘人速度，但該區增聘人手目標不變。內地經濟回穩，該行恢復增聘人手步伐，而為擴張內地市場，便須增加客源，提升收入和盈利，故需更多人手。珠三角中長期盈利目標維持不變。



致力數碼化投資



滙豐在珠三角地區持續招聘的職位約200至300個。她說，由於數碼化發展帶來商機，因此未來也許在數碼化和資訊科技方面的投資多於在人力資源方面，故會不斷評估珠三角的發展策略。她又指，該行已於廣州及深圳引入共兩台視像櫃員機，助客即時開戶兼取得借記卡和編碼器，如一切順利，客戶只需30分鐘便完成整個流程。



今年上半年，大中華區對集團的稅前盈利貢獻達59%，香港和內地分佔45%和13%。黃碧娟表示，上半年中港業務均錄得盈利增長，香港貸款按年增1880億港元，增10%；廣東區貸款則增長21%，由按揭及工商貸款帶動；而內地不良貸款率低於市場。現時滙豐在全中國的分支行178家，廣東省64家，珠三角50家。



滙豐自去年底正式在內地開展自家品牌信用卡業務，她指出，截至今年6月底，在內地發行了25萬張信用卡，若以每名客戶平均持有1張多信用卡推算，該業務可帶動多增逾10萬客戶。其中珠三角地區的發卡量佔逾四成，經網上申請佔比達60%。由於內地網上申請可直接連繫中國信貸資料庫，故可即時核實，審批只需1分鐘。



早前滙豐在前海的合資證券公司正式獲中證監批准成立，她重申預計該公司將於今年底前開業，初期人手不多，約50至100人。就市傳內地監管機構排查海航、萬達等民企，她指不會評論個別客戶，但該行向來以審慎態度從事業務。