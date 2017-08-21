﻿細價股災後打回原形 聯旺市值累跌324億

由影星黃翠如父親黃永華創辦的聯旺（8217），經過去年上市後的一輪瘋狂炒作之後，終於打回原形，上周五險守上市配售價0.26元，曾經風光一時市值高達324億元的上市王國，現時只剩下3億多元。



「翠如BB股」暴跌並不偶然，由高位暴跌逾九成的二三線股比比皆是。在今年上半年的大牛市當中，創業板股份的整體表現亦遠遜主板大價股，反映投資者對大上大落的「股仔」深具戒心。



在去年4月掛牌的聯旺，在股壇廣受注目，並不是單靠「翠如BB」效應，而是因為股價強得出奇。以0.26元全配售上市的聯旺，首日便勁升至4元收市，暴漲超過14倍。不過，這只是聯旺炒作之旅的起步，今年初更攀升至26元的歷史高位，相當於市值324億元。



隨著今年6月底爆發細價股股災，在風眼中的聯旺亦難獨善其身。聯旺在本月中公佈，黃永華以及另一主要股東黃智果，於7月數度出售公司合共逾26%股權，令其持股降至48.98%，違反與滙豐銀行以及中銀香港訂立的貸款協議。這項消息公佈之後，聯旺股價更加疲弱，向上市配售價邁進，市值亦跌至只有3億多元。



在股價下跌期間，黃永華亦不斷減持，最新一次是在本月16日。由7月開始，黃永華亦已多次減持。



在過去12個月，股價累積跌幅超過九成的股份共有10隻，當中9隻是創業板股份，餘下的集成控股（1027）是唯一的主板代表。



集成在全盛時期，炒風不遜色於創業板股份。計及多次拆股的因素，集成股價最高在今年5月曾見0.35元。在6月27日的細價股股災，集成單日狂瀉逾九成四，近日更跌至交易系統最低的1仙水平。