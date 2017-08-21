 Advertisement
  • 2017年8月21日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 雙學三子天鴿興德違法達義ching chong

日報新聞 > 財經

﻿張華峰對新板有保留

2017-08-21 列印
　　港交所的新板諮詢剛於上周五完結，立法會金融服務界議員張華峰表示，已透過經民聯遞交意見，不支持成立第三板，同股不同權公司可以在現有主板容納，主要是考慮到第三板給予次一等的觀感，大型企業未必會有興趣上該板，也會造成投資者的混亂。

　　張華峰建議，可以分階段容許同股不同權公司上主板，並透過不同於現有主板公司的股份代號區別，首階段可先吸納已在海外上市的公司來港做第二上市，該類公司已受海外市場監管，無需附加太大細則條件，之後再容許該類公司來港首次上市，附設日落條款，在若干年後逐步實現同股同權，並委任一定比例的非執行董事進行監管方面的工作，對小股東負責。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd