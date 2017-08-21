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﻿萬達加大投資甘肅

2017-08-21 列印
　　中央嚴打海外投資之際，萬達再次表態投內地。據內地媒體報道，萬達集團董事長王健林到甘肅考察，並在會見甘肅省委書記林鐸、省長唐仁健時表示，將加大投資力度，在蘭州市投資建設一個大型文化旅遊項目，同時選擇甘肅其他城市新建設10個項目。

　　在一個月前，萬達商業才與融創中國（1918）、富力地產（2777）簽署了轉讓協定，萬達以637.5億元（人民幣，下同）的總價將77家城市酒店全部股權以及13個文旅項目的91%股權，分別轉讓給富力和融創。在本月初，萬達酒店（169）公佈重大資產重組計劃，萬達將萬達酒店管理公司和萬達文旅集團注入香港上市公司，涉資70.5億元。
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