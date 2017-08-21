﻿市場簡訊

—新華社昨日發文稱，住建部等九部委公佈12個租賃試點城市名單才過一個月，已有9個試點城市公佈了方案或通過審議，預示著內地住房租賃市場改革已展開，房地產市場長期以來「輕租重售」的局面將得到改變。







—中國中藥（570）中期錄得純利5.99億元（人民幣，下同），按年升22%。期內，營業額錄得38.99億元，按年升21.9%，每股盈利為13.51分，按年升23%，派中期息每股 4.75 港仙（約人民幣 4.05分）。期內的毛利率為55.6%，按年下降1.7個百分點，主要原因是新業務中藥飲片和中醫藥大健康產業的毛利率低於中藥配方顆粒和成藥的毛利率。







—白雲山（874）上半年純利11.58億元人民幣，按年上升39%，不派中期息。期內，營業收入111.1億元人民幣，按年增加2.38%。以地區分類來看，華南地區上半年收入61.57億元人民幣，按年增加8.2%；不過，出口方面則按年跌83.1%，至693.5萬元人民幣。







—申洲國際（2313）中期純利17.98億元人民幣，按年增加24.1%，每股派中期息0.7港元。期內，銷售額82.63億元人民幣，按年增加18.9%。其中，運動類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為66.8%，而來自運動類產品銷售額的收入比去年同期上升約22.9%。







—浙江世寶（1057）公佈中期業績，期內錄得收入5.46億元人民幣（下同），按年增2.76%，純利為3971.5萬元，按年增2.18%。每股盈利為0.1257元，按年增約2%，不派中期息。另外，期內的主營業務毛利率為20.44%，按年下降2.28百分點，主要受毛利率較高的出口業務減少，及部份老產品售價下降的綜合影響所致。該公司表示，正在開發智慧轉向項目及處於測試階段，故投入較大。







—《星期日泰晤士報》報道，《每日郵報》準備將免費派發的《都市報》（Metro）賣盤，估值為3500萬英鎊（約3.53億港元）。後者創刊於1999年，並在5年間吸引1百萬讀者，但《每日郵報》的新行政總裁齊威倫伯格傳力圖將集團精簡化。







—本月頭從比特幣分裂出來的新比特幣或比特幣現金（Bitcoin cash）發力炒上，在南韓投資者追捧下，上周六價格創新高，曾攀上996.62美元（約7774港元），當日錄得44%升幅，發行才超過3周，曾其首日交易的210.38美元計，累升3.74倍，交易額亦激增至31億美元。







—英國天空新聞引述知情人士報道，曾投資SnapChat母公司、twitter和Netflix的創投基金IVP，正洽商入股英國電子支付程式TransferWise，後者正向投資者融資6000萬美元。