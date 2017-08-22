﻿恒大升18% 融創發盈喜 資金輪流炒 內房股發威

資金輪流炒，昨日到內房股發威，在融創（1918）發盈喜及中海外（688）績優刺激下，內房股昨日急升，當中以恒大（3333）急升18%表現最搶鏡。另外，聯通（762）混改獲批，為股市沖喜，連同受惠油價向好的「三桶油」齊齊推升大市。



美股上周五受白宮政治風暴愈演愈烈拖累而偏軟，但未影響港股昨日的表現。恒指昨日高開53點，報27100點，其後聯通混改方案獲批的消息刺激A股上揚，港股隨A股起舞，恒指最多升173點，高見27221點，惟於早市時段始終未能突破20天線，午後市況牛皮，恒指最終收報27154點，升107點；國企指數收報10751點，上漲57點，成交金額818.88億元。



融創昨日開市前發盈喜，預告上半年純利按年大增15倍以上，加上中海外於休市時段公佈的中期業績優於市場預期，兩股均獲大摩唱好，中海外收市升2.82%，融創更升6.91%。兩隻內房股雙雙報喜，令市場憧憬將有更多內房股交出亮麗成績表，將於下周一（28日）發佈中期成績單的恒大，昨日急升17.9%，收報22元，再成市場焦點；將於本周三（23日）公佈中期業績的萬達酒店（169）亦升12%。碧桂園（2007）和綠城（3900）則齊升逾4%。



中海外半年多賺25%



中海外（688）中期純利216.54億元，按年升25.22%，每股基本盈利1.98元，派中期息35仙。該公司主席兼行政總裁顏建國昨日表示，對香港地產前景充滿信心，該公司的投資策略從適度參與，轉為適時增加投入，去年在港銷售160億元，今年至今銷售80億元，希望未來可持續穩定產出，每年香港銷售貢獻望能達100億元。



中海外上半年合約銷售總額按年增長近34%，至1273.2億元，已佔2100億元的全年目標60%，集團決定將全年的目標調升一成。被大行認為做法保守，顏建國指出，整體發展速度和集團以往來比已不算慢，今年可供銷售貨值不太充裕，故銷售較平緩。全年買地預算1000億元，首7月已購入36幅地皮，參與投地300多次。此外，今年為中海外上市25周年，他表示，暫時未有計劃派特別股息。



聯通混改過關 帶挈同業



其他藍籌股亦普遍上揚，聯通混改方案獲開綠燈，維持引入779億人幣資金，昨日股價升3.52%，連帶中電信（728）及中移動（941）亦造好，其中中移動升0.93%，為恒指貢獻16點升幅。油價回升，帶動「三桶油」齊升，當中中海油（883）升3.69%，貢獻恒指18點升幅。股王騰訊（700）升0.06%，瑞聲（2018）更升4.36%，為表現最佳藍籌股。