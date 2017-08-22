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﻿美股牛皮個別發展

2017-08-22 列印
　　 美股周一反覆偏軟，杜指初段曾跌74點，跌至21600點邊緣，其後反覆回升，截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數收報21703點，較上周五升29點；納斯達克指數收報6213點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格收報74.07港元，較香港收市價升0.32港元；中移動（941）美國預託證價格收報87.80港元，較香港收市價升0.60港元。

　　美股周一數據淡靜，投資者焦點繼續落在地緣政治風險上，包括總統特朗普即將就阿富汗戰爭展開新戰略，以及美韓周一開始年度軍事演練；經濟方面，投資者觀望聯儲局主席周五在Jackson Hole央行年會上的演說，令大市在缺乏方向下走軟。聯儲局周四舉行的一年一度央行年會，投資者觀望耶倫會否就今後加息步伐有所暗示。
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