﻿齊發境外優先股 三城商行鋪路「A計劃」 合共集資230億

內地三家城商行錦州銀行（416）、青島銀行（3866）、重慶銀行（1963）先後派發中期業績，三家內銀齊齊爭發境外優先股，共抽水230億元（人民幣，下同）；三家城商行均力爭早日回歸A股，為長期補充資本鋪路。



地處東北的錦州銀行昨公佈，今年上半年淨賺39.9億元，按年增長5.2%；每股盈利0.59元，跌10.6%。其中，淨利息收入增長13.8% ，淨利息收益率按年收窄0.98個百分點，至2.8厘；手續費及佣金淨收入按年下降5.3%。



錦州銀行盈利增長5.2%



資產質素方面，錦州銀行不良貸款率及不良額「一升一降」。報告期末，不良貸款額較年初增加5.4億元，不良率較年初降0.08個百分點，至1.06%。



錦州銀行核心一級資本充足率為9.18%，較年初下降0.61個百分點。該行並表示，擬發行100億元境外優先股，提升資本實力。至於重慶銀行則打算發行50億元境外優先股，預期今年內完成。



重慶行：資產質素有壓力



重慶銀行風險管理部總經理陳瑤表示，在去產能、去槓桿的趨勢下，看不到資產質素出現見頂回落、出現拐點，但是不良貸款比較集中的水泥、鋼鐵、批發行業「已沒有新增不良」，但舊產能還沒有完全消化，資產質素仍有壓力。該行已分散資產，增加對教育、醫療貸款，減少受經濟周期波動的影響。



行長冉海陵指出，回歸A股是重慶銀行既定的戰略目標，將支持銀行補充資本、推動未來可持續發展。目前已進入上市輔導期。



青島銀行（3866）將透過多種渠道改善資本水平，提升撥備覆蓋率。包括發行上限80億元境外優先股等。青島銀行2016年底的撥備覆蓋率在190%以上，到今年6月底已大幅滑落至152.17%，已接近150%的監管下線。副行長楊峰江昨表示，上半年計提撥備比較多，下半年仍須進一步計提撥備。



他又稱，銀行資產質素確實會受到區域經濟的影響，尤其山東省產能過剩問題較嚴重，製造業轉型壓力較大。至6月底，全國銀行業平均的貸款不良率為1.74%，山東省2.47%，高於全國的平均水平，而青島銀行為1.69%，仍為同業較低水平。



股市方面，滬深兩市昨日小幅高開反覆橫行，午後走勢略好，滬指及深成指窄幅向上，創業板指反覆靠穩；市場成交仍然縮減。上證指數收報3286點，升18點。深證成指收報10689點，升75點。創業板指收報1829點，升7點。