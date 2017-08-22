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﻿潤啤派七分 大行指有驚喜

2017-08-22 列印
  華潤啤酒（291）周一派發中期成績表，期內賺11.7億元（人民幣，下同），按年大增93.4%，每股基本盈利0.36元，派中期息7分；集團去年未有派發中期息。期內，營業額為157.74億元，按年升3.69%。

　　潤啤首席執行官侯孝海表示，啤酒行業逐步回暖，對下半年業務表現樂觀，料增速可維持高於行業。他又指，相比其他亞洲地區，內地銷量仍有很大提升空間。潤啤突然宣佈派息，大行都認為有驚喜，花旗指出，中期派息比率約為19%，加上由去年底之淨負債36.77億元改善為期內的淨現金近5億元，故維持其買入建議，目標價為21.4元。高盛亦建議買入，目標價為22.5元。
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