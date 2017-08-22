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﻿嘉里指港樓價不虞下跌

2017-08-22 列印
  嘉里建設（683）總裁何述勤指中央政府有可能對中資在境外的投資有限制，令中資在港投地的熱潮減卻，故近幾次土地拍賣非中資中標。他又認為，香港樓價不會下跌，但升幅難料。該公司首席財務主管王志剛指，該公司在股價波動時才考慮回購，股價穩定時會以其他方式如派股息回饋股東。

　　該公司截至今年6月底止中期，核心盈利為28.33億元，按年增長98%。每股盈利升62%，至2.29港元，派中期息0.45元，比去年同期升50%。期內錄得合約銷售84億元，已達全年160億元銷售目標的53%；其中41億元來自香港項目，另外43億元來自中國內地項目。
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