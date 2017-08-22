﻿IFC外望——港龍買32空巴 資金安排待定

國泰航空（293）昨日宣佈，為旗下的國泰港龍（下稱港龍）訂購32架價值317億港元的空中巴士A321neo客機（neo指新一代引擎），以更換機齡較舊的港龍15架A320及8架A321客機。這是港龍十多年以來首次訂新飛機，行政總裁何杲（見圖）指出，公司尚未確定為新飛機融資的方式，由於目前的時間尚多，所以可以研究以租賃或者自行貸款的方式，購入該批客機。他指國泰的財務十分健全，足以應付所需的資金。



港龍空中巴士A321neo客機，將由2020年至2023年陸續交付，該公司未來將可以開辦更多新航線，估計新飛機將可大幅提升運力，以座位計達30%。他指港龍將可以利用樞紐及接駁方式，將內地的乘客帶到香港，然後利用國泰航空的網絡，把乘客帶到歐美國家。他又指國泰及港龍的樞紐接駁模式仍然行之有效，將可刺激國泰及港龍的載客量上升。



中銀一百歲紀念鈔 下月勢掀搶購潮



中銀香港下月二十四日就一百歲生日，該行總裁岳毅早於去年股東周年大會上，已向小股東預告今年大約九月會發行一百周年紀念鈔以隆重其事，當時「寫包單」話發行量不會少，超過滙豐之前發行紀念鈔的數目，即是會多過二百萬張，又誇口中銀的紀念鈔定比其他銀行好。



現時還有一個多星期便踏入九月，相信勢必掀起全城搶購熱潮，因有炒賣概念，加上祖國同胞的支持。根據過往紀錄，中字派的紀念鈔都有價有市，就好似母行中行於二○一二年發行的百年華誕紀念鈔，一百五十元售價的單張紀念鈔曾鈔到超過二千元，當然二○○八年中銀發行的奧運紀念鈔亦大受歡迎。中銀方面未肯透過發行百年行慶紀念鈔的日期，只稱相關籌備工作正在進行中，並會適時公佈詳情，屆時歡迎市民踴躍認購。市傳中銀將於生日個星期會公佈詳情，市民且拭目以待！



高瞻