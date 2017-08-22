﻿市場簡訊

—內地食品及飲料電商中糧我買，周一遞交港交所主板上市申請。控股股東中糧（香港）持有該公司40.87%，而百度（香港）持有2.13%。該公司於截至2017年6月底的中期業績錄得淨虧損8.39億元人民幣，去年同期的淨虧損為5.72億元人民幣。公司預計，2017年及至2018年年低仍將維持虧損狀態。







—濱海投資（2866）總經理執行董事高亮表示，有信心下半年管道燃氣銷售可維持20%的增長，能否提前達產要視乎十九大後，上任的新領導是否願意開展大型項目。該公司工業客戶現時佔83%，日後會進一步提升。他亦透露，中央為改善霧霾問題，有意將北京打造成無煤市，天津、河北日後也只有局部地區可用煤。







—紫金礦業（2899）董事長陳景河表示，近年銅及鋅產量有明顯增長，隨著價格上升可帶來可觀收入，預計未來銅礦將成為重點收購對象。他指出，今年銅產量預料超過20萬噸，明年有機會升至30萬噸，而明年鋅礦的產量目標為28萬噸，目標到2019年達30萬噸。







—康師傅（322）公佈，上半年營業額按年增長4.2%至285.68億元人民幣；純利按年增長54.59%至7億元人民幣。每股盈利8.08分，不派中期息。







—海螺水泥（914）公佈中期業績，錄得收入淨額319.08億元人民幣（下同），按年增33%，期內純利為67.39億元，按年升1.01倍，每股盈利1.27元，不派中期息。







—外電引述內地長城汽車（2333）的高層報道，指公司對快意佳士拿（FCA）旗下的體運型休旅車感到興趣，並引述知情人士消息指，長汽曾請求會晤FCA，目的是就FCA整體或部分業務提出收購建議，且昨日較早時《Automotive News》引述長汽總裁王鳳英的電郵，表示曾聯絡FCA，表明特別有意收購吉普車的意向。但FCA同日發聲明稱，對方沒有接觸過它們。







—中糧包裝（906）中期賺1.68億元人民幣，按年升11.3%，每股盈利0.14元人民幣，按年增6.7%，派中期息每股0.071元（相等於8.2港仙）。期內錄得收入28.51億元人民幣，按年升11.2%。







—都市麗人（2298）中期少賺16.7%，純利錄得1.45億元人民幣，每股盈利為7.4分人民幣，派中期息每股2.58港仙（人民幣2.2分）​。期內錄得收入為20.79億元人民幣，按年跌6%，毛利率為45.1%，按年減少2.6個百分點。







—遠東發展（035）董事總經理孔祥達認為，中央限制企業於海外投資，此舉可減少本港的土地競爭，有利本地發展商投地，他又相信樓價可略為回落。對於有線寬頻（1097）的最新情況，同為永升董事的孔祥達僅稱，有線正按時間表進行供股及取得新資金，但仍有待新管理層上台後再公佈進一步消息。







—渣打銀行（中國）宣布接入微信支付，成為率先與微信支付合作的全球性外資銀行。渣打中國的信用卡客戶可綁定微信支付功能，實現娛樂、購物、網上繳費、在線教育等全方位服務。







