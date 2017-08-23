﻿央行年會周四展開 美股復勇 杜指升196點

美股周二造好，杜指高開後升幅持續擴大，至今晨四時收報21,899.89點，升196.14點。美匯回勇，投資者觀望聯儲局本周稍後在懷俄明州Jackson Hole召開的央行年會，儘管有著名基金經理呼籲減持美股避險，但黃金、日圓和美債等避險資產價格均見回軟。



市場對於地緣政治風險的憂慮緩和，金融市場向好，杜瓊斯工業平均指數收市報21,899.89點，升196.14點；納斯達克指數6297點48，升84.35點。滙控（005）美國預託證價格收報74.38港元，較香港收市價跌0.12港元；中移動（941）美國預託證價格收報88.26港元，較香港收市價升0.81港元。



福特車廠擬內地組合資



美國梅西百貨（Macy）宣佈，委任具備豐富科技背景的eBay前高級副總裁勞頓（Hal Lawton），主管其零售和技術部門，負責梅西的品牌，重組其採購、營銷、店面和營運。梅西同時宣佈精簡架構，裁減100個職位。消息公佈後，梅西在早段股價曾升4.5%。



福特車廠（Ford）周二發聲明稱，與中國安徽眾泰汽車簽訂諒解備忘錄，尋求在內地創立合資公司，生產新品牌的電動車，兩公司將各持有合資公司一半股權。



聯儲局周四將舉行一年一度央行年會，投資者觀望耶倫會否就今後加息步伐有所暗示，儘管不少儲局官員均預期年內仍會加息，但利率期貨市場預測，儲局12月加息的機率僅得41%。



恒指兩連升 內險股受捧



美匯指數昨日見回勇，到美市初段曾升0.52%，報93.577點；日圓匯價回軟，見109.55兌1美元。國際油價走軟，周二到期紐約九月期油價在美市早段曾升66美仙，每桶報48.03美元。倫敦現貨金價走軟，歐市尾段曾跌9.85美元，見每盎司1282.03美元。



港股方面，恒指昨早高開167點，午後走勢愈見愈勇，曾大升354點，見27509點全日高位，惟在高位未能企穩，恒指收市報27401點，升246點；國企指數收報10954點，升203點；成交額903.6億元。



中資金融股幾乎全面造好，尤其以內險股表現突出，中期業績強勁的中國平安（2318）獲多家大行唱好，先後獲花旗、麥格理及美銀美林分別升價至72元至76元，平保股價升破2015年5月份約62元的高位，最高曾見63.2元，並以全日高位收市，收報63.2元，升4.2%。其他內險股表現同樣向好，本周五放榜的財險（2328）及太保（2601）曾高見15.58元及36.95元，分別收報15.4元，升4.3%、收報36.65元，升5.6%。