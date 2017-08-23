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﻿在岸人幣曾升穿6.65

2017-08-23 列印
  人民幣兌美元在岸價（CNY）昨日收報6.6605，創一年新高。而人民幣中間價報6.6597，亦創11個月新高，更是去年9月以來，首次升破6.66關口。交易員表示，隔夜美元指數跌破前期反彈通道，令中間價推升，同時美元好倉盤紛紛止蝕，利好人民幣匯價。

　　CNY一度升穿6.65水平，最高見6.6494。而人民幣兌美元離岸價（CNH）亦受在岸價帶動，曾升穿6.66，最高見6.6585，截至香港時間傍晚9時36分，離岸價報6.6663。

　　人民幣逐漸回復升勢，港銀繼續調低人幣存息。永隆銀行在22日起，將3至24個月存期的人民幣定存息全線下調10點子。例如3、6、9個月的人幣定存息率分別下調至3.2%、3.5%及3.6%，起存額為10萬元或以上。
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