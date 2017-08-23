﻿在岸人幣曾升穿6.65

利物浦上場英超憑翼鋒沙迪奧文尼一箭定江山，主場力克水晶宮全取三分。近三仗入兩球的他豪言今晚歐聯附加賽次回合，要領軍延續首回合贏2:1，以及近年迎戰德甲球隊的往績優勢，地頭再挫賀芬咸殺入分組賽。（有線61、201台周四凌晨2:45直播） 紅軍鋒線擁有羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，後者近期更成為得分功臣，各賽事近三場獨取兩球，助球隊取得兩勝一和不敗。這位塞內加爾翼鋒豪言，今晚要再充當殺手︰「我會再竭盡所能為球隊爭取好成績，今仗會是本季最重要的賽事之一，我希望領軍殺入歐聯分組賽。」 紅軍主場例破德甲隊 賀芬咸開季各賽事三場兩勝一負，近況與同期三戰兩勝一和的紅軍不...

2017-08-23