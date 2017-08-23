﻿內房爭做賣樓一哥 碧桂園目標5000億 龍頭銷售千億起跳

內地樓市調控不斷，但內房賣樓成績斐然，爭相上調全年銷售目標，碧桂園（2007）昨日將全年銷售目標調至5000億元（人民幣，下同），銷售目標較恒大（3333）的4500億元更為進取，力爭內房一哥地位。已公佈中期業績的中海外（688）及龍湖（960），亦分別將全年銷售目標上調至2310億元及1500億元。而富力亦將全年銷售目標由730億元，調升至800億元。



相對內房動輒逾千億的銷售目標，香港地產發展商的銷售目標顯然較細，新地（016）今年銷售目標400億港元，長實（1113）上調後的目標亦僅為350億港元。



碧桂園賺75億增39%



碧桂園昨日公佈截至6月底止中期業績，期內純利為75.01億元，按年升39.18%，每股盈利34.95分。派中期息15.02分，按年升117.1%。該集團首7個月實現合同銷售金額3339億元，碧桂園行政總裁莫斌表示，將全年銷售目標由4000億元上調至5000億元，上半年可售資源2611億元，並有信心會一如既往，兌現甚至超額完成銷售目標。



莫斌指出，上半年買地292宗，約5084萬平方米，總作價1686.4億元，公司應佔代價1295.2億元，維持全年買地預算2200億元，下半年仍保持上半年的拿地節奏。若香港市場有機會，一定會出手買地，可以獨資或合資。其首席財務官及副總裁伍碧君表示，上半年交樓的毛利率為22%，股東淨利潤回報率9.6%，呈上升趨勢，集團推行的合夥人制度，令公司盈利水平大幅提升，相信該趨勢將延續至2018年及2019年。



港地皮倘合適必出手



碧桂園目前在馬來西亞、澳洲及印尼有6個海外項目，對於中央限制企業境外房地產投資，莫斌回應，集團海外項目都位於「一帶一路」國家，由小項目開始投資，不受政策限制影響。



問及旗下馬來西亞森林城市項目受資本管制影響，而少了內地買家，莫斌解釋，森林城市已進入全球銷售階段，銷售在預期之中，項目進展順利，今年以來銷售額為60億元。伍碧君補充，該項目是合法合規經營，顧客已面向全球23個國家，銷售亦愈來愈順暢。



特別國債到期再發行



另外，中國財政部公佈，2007年第一期6000億元特別國債將於今年8月29日到期兌付。為做好本期特別國債兌付工作，經國務院批准，財政部將採取滾動發行的方式，依法合規、穩妥有序地向有關銀行定向發行6000億元特別國債。考慮到實際需要，擬發行的特別國債期限為7年期和10年期，利率會參考市場水平釐定。