﻿恒地中期盈利升64% 下半年推1900單位

恒地（012）昨日派發中期成績表，純利為141.58億元，按年增64%，每股派中期股息48仙。若扣除投資物業重估，基本純利則按年升1.24倍，至107.31億元。恒地計劃於下半年推出1900個住宅單位，當中包括3個樓盤及貨尾單位，另有30萬方呎的商業樓面可供出售。



恒地截至今年6月底止中期，香港物業錄得銷售額132.68億元，按年升1.13倍。上半年推出多個項目，住宅有半山「天匯」、馬鞍山「迎海」（第一至五期）等；酒店方面就有「觀塘麗東酒店」及北角「麗東軒」，分別以22.48億元和10億元售出。收租物業方面，該集團在本港的應佔租金總收入，按年增3%，至33.15億元。同時，擁有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，期內貢獻的租金總收入為9.73億元，按年增加2.1%。



該集團於業績報告中指出，由於全球通脹受控，加上目前低息環境得以延續，對本港樓市提供有力支持。所以下半年計劃於下半年推售3個項目，連同貨尾合共有1900個住宅單位，以及30萬方呎的商業樓面可供出售。



展望下半年的租務業務，該集團指出京華道18號甲級寫字樓項目、山林道銀座式商業項目以及「利奧坊．曉岸」 的商場，可望於今年年底投入營運，為該集團收租物業樓面面積擴展至約920萬方呎。



恒發中期息維持兩仙



另一方面，同系的恒發（097）中期純利為3600萬元，按年減少38%，每股盈利為1.2仙，但維持派中期息每股2仙。恒發於期內，「千色 Citistore」銷售自營貨品收入按年下跌10%，至2.02億元，惟毛利率則按年持平為35%。同時，「千色Citistore」的特許及寄售專櫃租金收入，亦按年跌5%，至2.05億元。恒地昨收報48.3元，升0.3%。恒發昨收報0.68元，無升跌。