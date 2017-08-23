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﻿恒大健康中期多賺六倍

2017-08-23 列印
  恒大健康（708）截至今年6月底止中期純利為8386.8萬元，按年升602%，每股基本盈利0.971仙，不派中期息；期內收入較去年同期升215%，至5.76億元，其中健康管理收入按年大升近10倍，至4.6億元，毛利為3.11億元，按年升591%。該公司首席財務官潘大榮表示，雖然毛利上升，但由於健康業務屬於起步階段，希望保留資金擴展業務，故暫不會派息。

　　該公司主席談朝暉表示，經過兩年探索，與金融、旅遊、互聯網、運動等多產業跨界融合，形成新業態、新模式，下半年其發展方向不變。另外，該公司新增提供健康服務「養生空間」，收入達4.57億元。她表示未來會加快養生谷的發展速度。
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