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﻿中建築八供一籌63億

2017-08-23 列印
  中國建築（3311）公佈，截至6月底止半年純利24.93億元，按年上升10.7%，每股盈利55.56仙，派中期息每股15仙。另外，該公司建議以8供1形式供股集資，每股供股價11.33元，較周一收市價折讓9.36%，集資約63.65億元。消息公佈後，其股價一度急挫逾9%，最後收報11.6元，跌7.2%。

　　中國建築擬以供股方式發行5.61億股供股股份，佔經擴大已發行股本約11.11%，由大股東中國海外（688）包銷。主席周勇補充說，集資所得主要都是投資內地PPP（公私營合作制）基礎設施的項目，又承諾在明年內都不會再進行股權融資。
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