﻿魏橋遭空軍狙擊 被指淪母企「提款機」

Emerson亦提到港交所於近年在捍衛本港金融市場一職上失責。Emerson表示，自2014年以來，已就7家上市公司發表報告，全部涉及財務造假問題，反映港交所無視職責所在，而且多年來亦無有關涉事公司的管理層須為欺詐問題問責。
魏橋紡織昨收市後發澄清通告指，報告中的指控極具誤導性、失實及毫無根據，並表示將就有關過往資金交易於特別股東大會上尋求獨立股東的追認和批准。該公司股價昨開市後應聲下跌，全日跌5.9%，收報4.3元。
颱風「天鴿」襲港，天文台指「天鴿」今早會在香港以南一百公里範圍內掠過，預料會在本港西面登陸，加上正值「天文大潮」，觸發低窪地區水浸。由於正值暑假，「天鴿」癱瘓本港航空交通，估計最少六百班來往香港的航班...
2017-08-23
內地維權律師江天勇被控煽動顛覆國家政權案，昨日在長沙法院開審，江在庭上承認，妄圖顛覆中國現行社會制度、實現憲政；且否認監視居住期間受到酷刑對待，案件即日審結，法庭宣佈擇日宣判。 案件昨日上午九時三十分在湖南省長沙市中院第六審判庭開審，法院外保安森嚴，附近道路封鎖，便衣人員在旁監視；而江天勇父親、記者等逾四十人獲准到庭旁聽。 控罪指，江天勇多次在網上發佈、接受境外傳媒採訪時，發表攻擊、詆毀政府、司法機關、現行政治制度言論，蓄意策劃、插手炒作敏感案件，歪曲事實，煽動他人在公共場所非法聚集滋事，且勾結境外反華勢力，利用輿論挑起他人仇視政府，攻擊和誹謗內地政治制度，煽動顛覆...
2017-08-23
美國總統特朗普（圖）發表全國電視講話，宣佈調整阿富汗軍事策略，美軍將不再局限在指定時間全撤出阿富汗，會按照實際情況決定撤軍與否；特朗普又批評盟國巴基斯坦未盡全力助美方清剿恐怖份子，更形容巴國是恐怖份子...
2017-08-23
據星島地產網報道，二手屋苑紛錄用家承接個案，中原地產副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳維景灣畔2座中高層D室，面積781方呎，三房間隔，獲買家以1240萬元承接，呎價15877元。原業主於2000年3月...
2017-08-23
美股周二造好，杜指高開後升幅持續擴大，至今晨四時收報21,899.89點，升196.14點。美匯回勇，投資者觀望聯儲局本周稍後在懷俄明州Jackson Hole召開的央行年會，儘管有著名基金經理呼籲減持美股避險，但黃金、日圓和美債等避險資產價格均見回軟。 市場對於地緣政治風險的憂慮緩和，金融市場向好，杜瓊斯工業平均指數收市報21,899.89點，升196.14點；納斯達克指數6297點48，升84.35點。滙控（005）美國預託證價格收報74.38港元，較香港收市價跌0.12港元；中移動（941）美國預託證價格收報88.26港元，較香港收市價升0.81港元。 福特車...
2017-08-23
利物浦上場英超憑翼鋒沙迪奧文尼一箭定江山，主場力克水晶宮全取三分。近三仗入兩球的他豪言今晚歐聯附加賽次回合，要領軍延續首回合贏2:1，以及近年迎戰德甲球隊的往績優勢，地頭再挫賀芬咸殺入分組賽。（有線61、201台周四凌晨2:45直播） 紅軍鋒線擁有羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，後者近期更成為得分功臣，各賽事近三場獨取兩球，助球隊取得兩勝一和不敗。這位塞內加爾翼鋒豪言，今晚要再充當殺手︰「我會再竭盡所能為球隊爭取好成績，今仗會是本季最重要的賽事之一，我希望領軍殺入歐聯分組賽。」 紅軍主場例破德甲隊 賀芬咸開季各賽事三場兩勝一負，近況與同期三戰兩勝一和的紅軍不...
2017-08-23
大家有沒有想過在Office篤吓手機，放工回家馬上就聞到飯香？早在內地推出的小米飯煲最近終於登陸香港，用家只要通過手機App輸入白米牌子等資料，程式就會自動選擇最佳煮飯時間及加熱程序，並能遙控家中電飯...
2017-08-23
54歲嘅錢小豪與前妻郭秀雲所生嘅兒子龐景峰，早前首度父子檔演出網絡電影《生化藥屍》。父子合體果然有火花，在內地播出兩星期有約3,000萬點擊率，嚟緊仲會在港上映。新片贏咗口碑亦賺埋父子情。二人密密見，...
2017-08-23
青嶼幹線實施雙向收費，在周一上班繁忙時段出現大塞車情況，昨天運作雖回復正常，但九月開學在即，仍不能掉以輕心。今次事件，再次顯示本港橋隧道路收費，主要仍停留在人手收費的落後方式，政府應加大力度推動自動繳費系統。 導致青嶼幹線大擠塞的其中一個原因，是收費亭仍採用人手收費，更有指找贖零錢不足，以致每輛汽車都要在收費亭停下等候找贖，費時失事。香港早已提出建設「智慧城市」概念，但只聞樓梯響，實際推行上遠遠落後，港府應急起直追。 政府上月才於城門隧道實施「停車拍卡」式電子繳費設施，其他收費隧道及道路未來逐步引入。「停車拍卡」雖免卻找贖時間，但始終要煞停車輛，有司機拍得快，但有的可能要花...
2017-08-23
今季出任大摩馬房主帥的澳洲好手貝湯美（圖右），昨晨正式開操，先是為多匹摩廄馬出試，然後再入馬房睇馬及跟大摩商討軍情，及後再與鄉里祈普敦（圖左）一同離場。他表示對來香港發展感到興奮，希望能與大摩共創佳績...
2017-08-23