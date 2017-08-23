﻿魏橋遭空軍狙擊 被指淪母企「提款機」

魏橋（2698）被Emerson Analytics指多年來淪為母公司的「提款機」。Emerson報告指出，魏橋與母公司之間有大筆資金流出及流入，母公司曾將38億元人民幣轉到魏橋的戶口，魏橋表示，這樣做是為了符合相關的風險管理指引。不過，Emerson指出，在兩個工作天之後，魏橋已把款項轉回給母公司的戶口。



Emerson亦提到港交所於近年在捍衛本港金融市場一職上失責。Emerson表示，自2014年以來，已就7家上市公司發表報告，全部涉及財務造假問題，反映港交所無視職責所在，而且多年來亦無有關涉事公司的管理層須為欺詐問題問責。



魏橋紡織昨收市後發澄清通告指，報告中的指控極具誤導性、失實及毫無根據，並表示將就有關過往資金交易於特別股東大會上尋求獨立股東的追認和批准。該公司股價昨開市後應聲下跌，全日跌5.9%，收報4.3元。