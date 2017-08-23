﻿IFC外望——硬食樂視壞帳 信利盈轉虧

信利國際（732）發盈警，預期截至今年6月底止的中期業績將盈轉虧，主要由於客戶樂視移動一筆約5.54億元的壞帳及分佔聯營公司虧損大幅上升。信利國際今年2月曾把部份樂視欠款變為股本，持樂視致新2.3%股權，現泥足深陷「硬食壞帳」。



信利國際的客戶樂視移動陷入財困，其中一筆壞帳高達5.54億元。該公司已根據所簽署的信用保險協議，向保險公司索賠約1.4億元，預計有關賠償可在今年內收取。信利國際今年2月把部份樂視欠款轉為股本，斥資7.2億元入股樂視致新，原本希望由供應鏈債權方變為戰略投資者，如今卻泥足深陷，賠了夫人又折兵。



信利國際的分佔聯營公司虧損較去年同期大幅上升約2億元，因為主要聯營公司信利（惠州）智能顯示自2016年最後一季開始，進入正式生產期並開始計算折舊，但生產率及收益率均處於爬升期，因而出現重大經營虧損。該公司指，隨著生產率及收益率的提升，此經營性虧損已開始縮窄。



民行再有高層涉違紀遭查



內地金融反腐持續不斷。據中紀委官網引述中銀監紀檢組消息，民生銀行（1988）首席信息官林曉軒涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。



現年52歲的林曉軒，為福建莆田人。自華東師範大學碩士畢業以後，於1989年2月進入工商銀行（1398）福建分行工作，先後擔任工行技術保障部副總經理、信息科技部總經理、信息科技業務總監、首席信息官等重要職務，期間擔任工行數據中心主管，負責科技、互聯網金融領域等工作。



在工行工作26年後，林曉軒過檔農行，分管信用卡、互聯網金融等領域，但他效力農行的時間並不長。出任農行副行長為期一年半以後，於2016年12月辭去農行職務。至2017年1月加入民行，擔任民生銀行首席信息官。



此前，民生銀行已接連有高管出事，其中，因令計劃案而「落馬」的前任民生銀行行長毛曉峰，涉事牽連甚廣。另外，持有民生銀行逾15%股權的最大股東——安邦保險董事長兼總經理吳小暉「因個人原因不能履職」，也令人擔心民行的股東之爭再有變數。



高瞻