﻿市場簡訊

英皇鐘錶珠寶（887）昨公佈截至6月底止中期業績，期內成功扭虧為盈，賺3910萬元，去年同期虧損淨額6860萬元。期內收入按年增9.1%，至18.27億元；毛利率提升1.8個百分點，至26.7%。集團並持續控制成本使租金下調，以獲正面的營運槓桿效益。



交行（3328）旗下交銀國際（3329）昨公佈，今年上半年收入為4.49億元，按年增長13%；期內利潤約為1.1億元，按年減少20.7%，每股盈利0.05元，不派中期息。



361度（1361）公佈中期業績，今年上半年純利按年上升16.5%至3.18億元人民幣，每股盈利15.4分，建議派中期息每股7港仙。期內，該公司的營業額約28億元人民幣，按年升9.5%。



東瑞製藥（2348）截至今年6月底止純利1.49億元人民幣，按年13.3%。每股盈利0.1859元人民幣，中期息3港仙。期內收入4.91億元人民幣，按年增17.35%。



中國外運（598）公佈，截至6月底止中期純利為9.88億元人民幣，按年增加2.1%，每股基本盈利為0.214元人民幣，派中期息每股0.04元人民幣。期內，營業額為276.15億元人民幣，按年增加約27%。



金山軟件（3888）截至今年6月底止純利4.89億元人民幣，對比去年同期虧損6.74億元人民幣；每股盈利0.38元人民幣，不派中期息。期內，營業額24.98億元人民幣，按年增長76.23%。



IBI Group（1547）主席兼行政總裁Neil Howard表示，有意透過合適收購對象，進軍內地市場，目標對象為在一線城市具備市場地位的翻新承建商，期望能在明年實現。



石藥（1093）截至今年上半年純利按年升27.1%至13.13億元，撇除匯兌影響升幅為33.6%，每股盈利為21.69仙，不派中期息。期內收入錄72.02億元，按年升17.2%，撇除匯兌影響升幅為23.2%。



路透社消息稱，建行（939）正為一隻基金籌資至少1000億元人民幣，該基金將從境內籌集人民幣資金，境外籌集部份美元，並支持包括「一帶一路」在內的海外投資。中行（3988）則計劃籌集大約200億元用於另一隻同類型的基金。此外，工行（1398）和農行（1288）也有類似的融資計劃。



呷哺呷哺（520）截至今年6月底止中期純利1.9億元人民幣，按年增長35%，每股基本盈利17.63分，派中期息7分。期內，收入15.76億元人民幣，按年升24.8%。該公司於中國13個省份的64個城市以及3個直轄市（北京、天津及上海），擁有650間呷哺呷哺餐廳。



中國旺旺（151）公佈截至今年6月底止中期業績，純利15.01億元人民幣，按年倒退14.5%，每股基本盈利11.99分，派中期息0.48美仙；去年中期息為0.58美仙。期內，收入93.47億元，按年跌3.7%。



富士通（Fujitsu）擬出售手機業務，據指東京Polaris Capital、CVC Capital Partners Ltd、聯想集團（992）及台灣鴻海精密工業已表示感興趣，料最快在9月舉行第一輪競投，規模涉數億美元。