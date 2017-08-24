﻿特朗普火併國會 美股回軟 恒指ADR再升261點

到今晨四時，杜指收報21812點，跌87點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見74.25元，較香港收市價跌0.25元；騰訊（700）美國預託證券見335.79元，較香港收市價升11.79元。恒指ADR報27663點，升261點。
歐洲三大主要股市後段亦偏軟，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段跌0.01%至0.35%。
美國商務部公佈，美國七月份新屋銷售按月下滑9.4%，至57.1萬間的年率單位，是今年以來最低，也遜於分析師預測的61間；六月份的同類數字則從原來的61萬間向上修訂至63萬間。七月份樓價中位數按年升6.3，至31.37萬美元（約245萬港元）。Markit同日公佈的美國八月份製造業採購經理指數初值按月跌零點八點，至52.5，較分析師預測的53.5低。
美匯指數昨日走低，到美市初段曾跌0.38%，見93.185點；日圓匯價回升0.59%，見108.98兌1美元（每100日圓兌7.17港元）。
國際油價周三先軟後升，紐約十月份期油價到美市早段倒升50美仙或1.05%，見每桶48.14美元；美國能源情報署（EIA）公佈，上周原油庫存減少330萬桶，至4.632億桶。倫敦現貨金價靠穩，曾升6.42美元或0.5%，見每盎司1291.56美元。
社保揀蟀炒港股涉200億
北水南下再添生力軍，有消息稱，社保基金啟動新一輪港股投資評定工作，估計涉及資金約200億元（人民幣，下同），將以港股通投資。有分析師預計，消息有望帶動今日恒指的表現，但市場仍關注即將在明日召開的環球央行會議，加上中資金融重磅股業績公佈，大市升幅料有限。港股昨日受到颱風「天鴿」影響全日休市，滬深股通、衍生產品及金市也休市。
至於中國股市昨日則反覆偏軟，滬指終止四連升，收市跌2點，跌幅0.08%，收報3287點；深成指則跌34點，跌幅0.33%，收報10619點。兩市成交較上日縮減11%至4309億元。
有消息指，社保基金啟動新一輪港股投資評定工作，估計涉及資金約200億元。《中國基金報》引述基金業消息稱，社保基金啟動新一輪投資港股的工作，在8至10個基金中揀4至6個，每個組合涉及最多50億元。
報道指，社保基金由周一開始相關工作，基金公司高層、投資研究部門和香港業務負責人都有參與。揀選情況傳出兩個版本，一是有8家投資管理機構入圍，接受答辯，根據基金公司往績，以及港股投資團隊的綜合實力等因素，最終選出6個管理機構，分別管理6個投資組合。另一版本則指，會在10家投資管理機構揀選4家，資金會分兩批轉入選中的管理機構帳戶，每個組合涉及40億至50億元人民幣。