﻿特朗普火併國會 美股回軟 恒指ADR再升261點

美股周三未能延續前一個交易日近200點的升勢，杜指低開49點後，早段跌幅曾擴大至逾91點，見21808點；標普指數和納指亦走軟。總統特朗普周二出言威脅若國會不撥款興建墨西哥圍牆，可能會令政府停運，且警告會廢除與墨西哥和加拿大之間的貿易協議，令投資者憂慮特朗普承諾包括減稅和基建開支等刺激增長方案難以實現，拖累大市氣氛。



到今晨四時，杜指收報21812點，跌87點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見74.25元，較香港收市價跌0.25元；騰訊（700）美國預託證券見335.79元，較香港收市價升11.79元。恒指ADR報27663點，升261點。



歐洲三大主要股市後段亦偏軟，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段跌0.01%至0.35%。



美國商務部公佈，美國七月份新屋銷售按月下滑9.4%，至57.1萬間的年率單位，是今年以來最低，也遜於分析師預測的61間；六月份的同類數字則從原來的61萬間向上修訂至63萬間。七月份樓價中位數按年升6.3，至31.37萬美元（約245萬港元）。Markit同日公佈的美國八月份製造業採購經理指數初值按月跌零點八點，至52.5，較分析師預測的53.5低。



美匯指數昨日走低，到美市初段曾跌0.38%，見93.185點；日圓匯價回升0.59%，見108.98兌1美元（每100日圓兌7.17港元）。



國際油價周三先軟後升，紐約十月份期油價到美市早段倒升50美仙或1.05%，見每桶48.14美元；美國能源情報署（EIA）公佈，上周原油庫存減少330萬桶，至4.632億桶。倫敦現貨金價靠穩，曾升6.42美元或0.5%，見每盎司1291.56美元。



社保揀蟀炒港股涉200億



北水南下再添生力軍，有消息稱，社保基金啟動新一輪港股投資評定工作，估計涉及資金約200億元（人民幣，下同），將以港股通投資。有分析師預計，消息有望帶動今日恒指的表現，但市場仍關注即將在明日召開的環球央行會議，加上中資金融重磅股業績公佈，大市升幅料有限。港股昨日受到颱風「天鴿」影響全日休市，滬深股通、衍生產品及金市也休市。



至於中國股市昨日則反覆偏軟，滬指終止四連升，收市跌2點，跌幅0.08%，收報3287點；深成指則跌34點，跌幅0.33%，收報10619點。兩市成交較上日縮減11%至4309億元。



有消息指，社保基金啟動新一輪港股投資評定工作，估計涉及資金約200億元。《中國基金報》引述基金業消息稱，社保基金啟動新一輪投資港股的工作，在8至10個基金中揀4至6個，每個組合涉及最多50億元。



報道指，社保基金由周一開始相關工作，基金公司高層、投資研究部門和香港業務負責人都有參與。揀選情況傳出兩個版本，一是有8家投資管理機構入圍，接受答辯，根據基金公司往績，以及港股投資團隊的綜合實力等因素，最終選出6個管理機構，分別管理6個投資組合。另一版本則指，會在10家投資管理機構揀選4家，資金會分兩批轉入選中的管理機構帳戶，每個組合涉及40億至50億元人民幣。