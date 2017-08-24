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﻿深國純利大增74%

2017-08-24 列印
　　深圳國際（152）公佈截至今年6月底止中期業績，純利11.04億元，按年大增74.6%，每股基本盈利0.56元，不派中期息。期內，收入42.05億元，按年升17.5%。

　　盈利大增主要由兩大主營業務物流業務 及收費公路業務的盈利增長帶動，加上深圳航空的盈利保持穩定增長，而期內人民幣出現升值，也使集團的財務成本有所下降。

　　期內，集團大部分的收費公路項目的車流量及路費收入均保持增長，加上長沙環路項目公司及益常高速項目公司納入集團的合併範圍，新的投資併購項目亦帶來收益貢獻，收費公路業務的盈利較去年同期上升34%至5.29億元。

　　物流業務的業績亦有所增長，盈利較去年同期上升11%至1.24億元，主要受惠於港口業務顯著增長。
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