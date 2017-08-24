﻿瑞房賺九億增17% 憂全年銷售難達標 上海樓盤不欲降價出售

瑞安房地產 （272）公佈截至6月底止中期業績，股東應佔溢利8.98億元（人民幣，下同），按年升16.93%，每股盈利11.2分，派中期息3港仙。主席羅康瑞表示，內地樓市限價限購限貸下，加上內地申請預售證難以預期時間，故「對今年210億元的銷售目標有啲擔心」。他指出，旗下上海樓盤地段優質，不想降價出售，但有信心未來的盈利不會令市場失望。



羅康瑞表示，未來出售資產要視乎情況，除上海新天地外，其他商業資產，若價格吸引都會考慮出售，對此持開放態度。至於收購方面，有相當多項目在研究，有成績再向市場交代，可獨資亦可合資，以商業物業為主力，同時附帶住宅部份，以加快投資回本的速度，強調不會買市場上的貴價地。



對於同業大拼規模，瑞房近年表現緩慢，他坦言，「問到痛處，我好唔滿意、速度不足夠，效率都唔滿意」，近期已對管理架構作出優化，向輕資產發展，並尋求合作夥伴強強聯手。



他指出，做了貿發局主席後，很多時間要推廣一帶一路，分薄了不少時間，「自己在公司第一線管理好難直接參與，有些遺憾」，但覺得能為一帶一路出力，是比個人利益更有意義的事，羅康瑞希望「市場俾多小小耐心，唔願意睇到公司停滯係度，一定會有改變」，目前已在「默默耕耘」，暫時都無具體時間表，希望有成效再公佈。他強調有心要搞好瑞房，「如果我無心想間公司再做好啲，我就應該退休算啦，俾羅寶瑜（羅康瑞女兒）去做」。



潤地少賺33%派息反增



華潤置地（1109）昨日公佈截至6月底止中期業績，純利為51.12億元，按年跌33.15%；每股盈利73.8仙；派中期息每股10仙，派息增加近9%。扣除投資物業評估收益的核心盈利32.5億元，按年跌48.1%。該公司表示，將堅持「銷售物業+投資物業+X」的商業模式，保持市場規模與地位。



潤地上半年營業額352.59億元，按年跌20.99%；其中，開發物業營業額為290.9億元，按年跌25.9%，集團表示，這主要由於物業交付步伐影響。期內投資物業租金收入為40.1億元，按年增長13.2%。綜合毛利率為34.9%，較去年同期增加1個百分點。



潤地上半年實現簽約額632.2億元人民幣，簽約面積437萬平方米，分別按年升13.8%和1.7%，完成全年目標的53%。 期內新增土地儲備面積577萬平方米。截至6月底止，集團總土地儲備約4785萬平方米。



潤地研長租公寓



展望未來，潤地預期下半年樓市調控將繼續深化，信貸政策持續收緊，一二線城市土地供應有望增加，相信政府會引導租賃市場發展，推進內房長效機制建設。



購物中心方面，潤地下半年計劃開業深圳萬象天地、上海萬象城、北京密雲萬象匯、泰州萬象城等四個購物中心，不斷擴大商業地產規模。此外，集團亦將積極探索創新業務，研究養老、產業、小鎮、長租公寓等市場新興業務模式。