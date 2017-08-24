﻿開發致成本增8% TVB純利勁縮44%

電視廣播（511）昨派發截至今年6月底止中期成績表，期內來自政府或官方機構廣告收入有近倍增長，收入按年增3%至19.64億元，但開發myTV SUPER及大台網導致成本增8%，加上須預留資金回購，失去賺取高息機會，令中期純利按年大跌44%至31.7億元，每股盈利0.39元，中期息大削50%，每股派0.3元。



電視廣播期內毛利率為46%，按年減少5個百分點。被認定是未來增長動力的myTV SUPER客戶已突破440萬，遠超預期。



電視廣播指，期內純利倒退主要因把約42.09億元預留用作股份回購，而損失賺取較高的利息收益的機會所致。另一方面，開發myTV SUPER及大台網亦導致經營成本上升。



按分類收入方面，香港的電視廣播和節目發行及分銷業務均錄得溢利，分別為8168萬元及2.47億元；數碼新媒體和海外收費電視業務則錄得5956萬元及2839萬元虧損。公司續指，myTV SUPER用戶數目已突破440萬，超越140萬名用戶的初始目標，公司料可於本年底收回全部經常性開支。另外，今年7月推出的大台網登記用戶數目有逾128萬，一年內的訂戶目標為300萬名。



廣告收入方面，香港電視廣播的地面電視廣告收入錄得0.6%的輕微增長，期內來自政府或半官方機構的廣告收入更錄得接近1倍增幅。另外，財務公司廣告錄得超過40%增長；奶粉及護膚品等商品類別的廣告則未如理想，分別下跌11%及12%。截至今年6月底，電視廣播持有不受限制的現金結餘18.69億元，按年減少70%，並持有7.7億元到期的債券，加權平均到期年收益率為6.02%。