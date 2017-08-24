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﻿重農行配售籌47億

2017-08-24 列印
　　內銀加快速度「補血」。重慶農商行（3618）周三公佈，向該行的三大股東（重慶渝富、重慶城投、重慶交旅）非公開發行7億股新內資股，每股認購價6.75港元（人民幣5.75元），集資47.25億港元（人民幣40.25億元），籌資所得將用於補充核心一級資本。

　　三大股東認購重農行內資股的作價，較其H股前收市價5.60元溢價20.54%。且由交割日起三年內不轉讓所認購股份。認購價參考重農行去年的每股淨資產值的估值釐定。認購交易完成後，重慶渝富、重慶城投、重慶交旅在重農行所佔權益分別擴大至9.98%、7.87%及5.89%。內資股及認購股份將於A股發行完成後轉換為A股，及與A股地位相同。重農行稱，自該行2010年H股上市後，核心一級資本一直未得到補充。由於A股發行短期內難以完成，故透過向大股東發行新內資股的方式，盡快提升資本水平。
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