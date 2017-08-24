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﻿安莉芳中期賺11.83億

2017-08-24 列印
　　安莉芳（1388）公布中期業績，上半年收入按年略升0.68%至11.83億元，但毛利率卻跌2.06個百分點至77.49%，拖累純利輕微倒退1.27%至8821.3萬元，每股盈利21.17仙，派中期息2.5仙，按年持平。

　　公告指毛利率下跌主要由於消費者消費意欲審慎導致零售環境疲弱，該公司需以促銷活動應對市場競爭所致。截至6月底，安莉芳經營合共2005個零售點，較去年底淨減少62個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為1808個及197個。
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