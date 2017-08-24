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﻿對樓市謹慎樂觀 嘉華將如期推盤

2017-08-24 列印
　　嘉華國際（173）公佈中期純利21.62億元，按年增14%；若扣除投資物業公平值收益，核心純利則為12.93億元，按年跌28.7%，每股中期息5仙。該集團於業績報告中指出，上半年已簽約應佔銷售為103億元，其中15億元已入帳，餘下88億元預期於下半年和明年入帳。該集團對香港及中國的樓市依然抱謹慎樂觀態度，並會按照既定計劃發展項目並推出市場，同時會繼續補充土地儲備。

　　嘉華於期內營業額為49.18億元，按年跌11.1%，主要來自上海嘉御庭第二期及嘉天匯、廣州嘉匯城及嘉爵園等物業銷售。香港物業發展方面，嘉匯於今年2月推售，已售出逾90%單位。該集團亦繼續推售合營項目深灣9號、天賦海灣、溋玥•天賦海灣和逸瓏灣一期的餘下單位。至於朗屏8號已售出逾95%單位，並剛於8月初取得入伙紙，該項目的預售業績將於今年下半年確認入帳。 至於中國物業發展方面，嘉華指出，雖然中央推行樓市降溫措施，收緊信貸，令房地產市場普遍淡靜，然而由於用家需求依然龐大，經濟亦趨穩定並持續增長，一二線城市的樓價仍然保持穩定。
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