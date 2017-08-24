﻿IFC外望——天鴿襲澳門 賭場「豬籠入水」

颱風「天鴿」登陸珠海，係隔離嘅澳門因為供電系統故障而大停電，令到電訊及供水服務亦受影響，有賭場亦因水浸和停電大受影響，網上流傳相片（見圖）所見，賭場成個大堂都浸滿晒水，水深更加去到椅腳一半高度。



而由金沙中國（1928）經營嘅全澳門最大賭場威尼斯人亦都出現大停電，得返個別緊急指示燈及出口走廊着燈，不過賭客賭錢雅興似乎就冇乜受影響，實行你有你水浸，我有我落注。



喺今次十號風球下，有多個賭場包括金沙中國（1928）旗下巴黎人，實德環球（487）同澳博（880）共同經營嘅十六浦，都遭遇到嚴重水浸，影響到賭場運作。



停電期間，賭場只好用後備電維持運作。不過去到晏就三點到，博監局當局都話為保障賭客安全，叫受停電影響嘅賭場暫停博彩活動，大部份賭場都已經暫停營業。



羅康瑞：阿媽變咗政要 要見好困難



羅康瑞昨日出席瑞安房地產（272）中期業績發佈會，被問及家族爭產疑雲，羅康瑞再次表示，「家庭糾紛是家族悲哀，覺得好遺憾」，過去四個月中只見過媽媽一次，過程頗辛苦，通過四重保安，最終要大哥羅孔瑞帶領下才可以與母親見面，笑言「媽媽宜家是政要，要見佢好困難。」



他澄清，並非早前報道所稱被媽媽訓示，指「完全無個回事，媽媽見到我哋好開心」，強調探訪只為「睇吓佢身體點樣」。



羅老太發言人對此表示，羅家三子（嘉瑞、康瑞、鷹瑞）分別於本月7日及11日在沙田麗豪酒店探望過羅老太。



發言人引述羅老太稱，「幾時要探媽媽都得，低調D幾時都見，唔好用傳媒製造輿論」。



高瞻