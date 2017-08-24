﻿市場簡訊

—中銀監進一步加強對銀行銷售理財產品的管理，除了在銀行設銷售專區、銷售過程必須全程錄音錄像以外，由今年10月20日起，將限制銷售人員，代客在自助櫃員機等銀行設備購買產品，即理財經理不得以減少麻煩等理由，代客操作，間接介入營銷，並迴避錄音錄像。







—中國華融（2799）昨公佈上半年錄得股東應佔純利133.6億元人民幣，按年增加20.1%。華融並公告，擬發行境外優先股，籌資上限200億元人民幣。







—中煤能源（1898）昨公佈，今年上半年錄得股東應佔利潤22.8億元人民幣，按年增加10.95%，不派中期息。







—上海石油化工（338）中期純利25.75億元人民幣，按年減少16.8%，不派中期息。期內，營業收入431.06億元人民幣，按年增加16.5%。







—國泰君安（1788）中期純利6.73億元，按年增加25.5%，每股派中期息4.5仙，主要因來自企業融資及金融產品業務大幅增長。







—萬達酒店發展（169）昨公佈上半年股東應佔虧損擴大至2.995億元，按年升7.07倍；每股虧損6.4仙，不派息。公司稱，虧損原因包括出售馬德里項目錄得非經常性虧損3.29億元、投資物業估值收益淨額減少1.41億元等。







—比亞迪（1211）發聲明稱，贏得第一張興建單軌鐵路（比亞迪稱作雲軌）的海外合約，將於菲律賓伊洛伊洛市興建首階段20公里的雲軌鐵路系統，預期於2019年通車，但聲明未說明投資金額。







—大新金融（440）計及出售香港壽險業務收益，上半年多賺4.3倍至48.44億元，派中期息每股0.32元。集團在上半年集團完成出售在香港的壽險業務時，已宣派特別息每股6.6元。







—世茂房地產（813）附屬公司上海世茂，公佈截至6月30日止業績。淨利潤微升0.5%至13.96億元人民幣，不派息。







—九龍建業（034）公佈半年純利4.09億元，按年上升40%。每股盈利0.36元。中期息派0.22元。扣除投資物業重估收益的基本純利則上升29%至3.46億元。







—特步國際（1368）公佈中期業績，截至今年6月底止，收入按年跌8.8%至23.108億元（人民幣，下同），純利為3.103億元，按年跌18%，每股基本盈利13.98分，派中期股息8.5港仙。







—永旺（984）受經濟環境及經營支出持續上升影響，上半年蝕近7200萬元，虧損較去年同期收窄13%，派中期息每股20仙。







—周黑鴨（1458）中期多賺5.33%至4.01億元人民幣，但不派中期息，會考慮在全年業績時派息。







—安莉芳（1388）公佈中期業績，上半年收入按年略升0.68%至11.83億元，但毛利率卻跌2.06個百分點至77.49%，拖累純利輕微倒退1.27%至8821.3萬元，派中期息2.5仙。