﻿靜候耶倫德拉吉演說 美股爭持 觀望央行年會

美國股市昨日早段表現好淡爭持，杜指在21800點窄幅上落。投資者評估總統特朗普有關讓政府停運威脅之餘，聯儲局在懷俄明州Jackson Hole舉行的央行年會揭幕，市場焦點落在耶倫於本港時間周五晚10時有關金融穩定議題的演說，可能提及今後加息和縮表的步伐，以及稍後歐央行行長德拉吉的演說。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21783點，跌28點；納斯達克指數收報6271點，跌7點。滙控（005）美國預託證價格報74.23港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證價格報330.62港元，較香港收市價升3.22港元。



首領失業救濟人數增



美國上周首次申領失業援助人數增加2000人，報23.4萬人，仍接近40年來最低水平，數字少於市場預期的23.8萬人；波幅較小的四周平均數字由前周的24.05萬人減少至23.77萬人。前周（截至8月12日）的持續申領失業援助人數維持在195.4萬人，但多於市場預期的195萬人。



另外，美國7月份的二手樓銷售意外按月減少1.3%，報544萬年率單位，市場此前預測有關數字上升0.5%。前月的二手樓銷售跌幅，由原初公佈的1.8%修訂擴大至2%。



紐約10月份期油價美市早段曾跌51美仙，相當於1.05%，見每桶47.9美元。倫敦現貨金價曾跌1.53美元，跌幅相當於0.12%，見每盎司1289.42美元。



港股造好 內房內銀受捧



港股經周三颱風襲港休市，周四復市造好，在建行（939）、工行（1398）及中行（3988）等三大內銀股領漲，加上股王騰訊（700）再升逾1%，恒指昨站穩27500點之上收市，全日升116點，收報27518點，大市成交破千億元，資金繼續追捧內房股。國指收報11051點，上漲96點，成交金額1047.69億元。



建行、工行及中行三大內銀股為升市火車頭，共推升恒指84點。騰訊再升1.05%，收327.4元，為恒指貢獻32點升幅。恒安（1044）於周四中午休市時段公佈上半年多賺13%，優於市場預期，股價周四升5.34%，為升幅最大藍籌股。不過，早前因混改方案獲批而被炒上的聯通（762）周四現回吐，股價跌2.99%；大行對昆侖能源（135）中期業績看法分歧，瑞信唱淡，大摩則唱好下，股價周四跌6.9%，為表現最差藍籌股。



宏滙證券研究部主管林嘉麒指出，恒指於周四突破27500點，技術上呈上升趨勢，但後市走向，要視乎各央行行長於Jackson Hole央行年會上的言論，最快亦要待下周一方有較明顯方向，目前阻力位於27800點。