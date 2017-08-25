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﻿濠賭股遭「天鴿」掃低

2017-08-25 列印
　　強颱風「天鴿」吹襲港澳，澳門遭到嚴重破壞，澳門各賭場均受到不同程度的損毀。濠賭股昨日均下跌，跌幅由0.5%至4.4%。

　　實德環球（487）副主席馬浩文表示，該賭場地下樓屬受颱風有水浸的情況，雖然水已退，但需要更換地毯和傢俬，預期最快要到下周初才能恢復營業，目前暫時將賭枱遷往二、三樓的賭場範圍，他初步估計今次水浸有一半或以上的賭枱受到影響。

　　美高梅（2282）發言人表示，美高梅有自己發電機，暫時可為酒店住客維持電力。颱風對生意一定有影響，惟暫時未知影響有多大。金沙中國（1928）原定在下周一（28日）就旗下威尼斯人開業十周年舉行慶典，但由於強颱風造成傷亡及廣泛破壞，決定取消十周年所有慶祝活動。
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