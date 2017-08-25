﻿中期業績大翻身 兩桶油派息疏爽 中石油多賺22.9倍

受惠於國際油價上升，兩桶油中期業績大翻身，中石油（857）多賺逾22.9倍，至126.76億元（人民幣，下同），遠勝預期；中海油（883）更成功扭虧為盈，賺162.5億元。齊齊豪增派息67%；中石油派中期息連特別息共6.926分，中海油中期息為20港仙。中石油總裁汪東進表示，在低油價環境下，將繼續實施降本增效策略，預計下半年油價大約在每桶50至55美元，至2020年最高可達每桶80美元。



中石油期內原油產量按年跌約7%，至約4億桶。可銷售天然氣產量則升4%。平均實現油價升約五成，至每桶49.68美元。汪東進認為，未來幾年石油需求穩定增加，供需寬鬆的局面將會得到一些改善。



中石油派息比率100%



中石油上半年業績勝預期，派息比率更高達100%。汪東進指出，從去年開始，按照淨利潤45%的股息派息，每股利息較低，所以增加特別派息。今年由於經營狀況比去年得到改善，未來的派息政策，將根據公司盈利情況和現金流狀況，繼續進行調整，總體會體現出更關注對股東回報。



被問及與石油公司沙特阿美的合作方面，財務總監柴守平表示，半年前已簽訂框架協議，目前由於市場環境出現變化，具體條款仍在商談中。對於中石油建議將共產黨寫入公司章程，汪東進回應指，是中國特色需要，期望市場能夠理解。



受油價上升，及項目費用下降帶動，中海油上半年扭虧為盈，賺162.5億元，每股盈利36分，派中期息20港仙。董事長楊華表示，繼續實施控制成本措施，桶油主要成本約31美元，按年跌9%，連跌四年，維持全年產量目標4.5億至4.6億桶不變，並有信心完成。



中海油扭虧 賺162億



期內，中海油生產石油及天然氣共2.3億桶油當量，按年減少1.5%，已優於預期，加上油價按年上升，油氣銷售收入增長36%，原油實現價格超過50美元。楊華指出，未來的派息政策不會鎖定在某個比率，會根據集團的負債能力、現金水平及資本開支等因素而定，並強調中海油一直以來對股東回報是很負責的。



中海油上半年資本開支214億元，按年跌2%，僅佔全年預期約700億元的逾30%。但首席執行官袁光宇表示，上半年開發投資進度有延誤，相信較多的資本開支集中於下半年投入。



此外，上海石化（338）上半年實現營業收入431.07億元，按年增加16.5%。純利25.75億元，按年下跌16.8%，每股收益0.241元，不派中期息。上石化財務總監周美雲表示，由於期內原油加工成本上升約52.1%，但產品價格增幅平均是23.4%，令價差縮小，上石化初步估計，下半年布蘭特油價每桶在47至57美元間波動。中石油昨日跌0.82%，收報4.82元；中海油則升0.33%，收報9.11元。