﻿長實正名仍主攻地產 與長和業務無重疊

長實地產（1113）昨日舉行特別股東大會，投票決定通過正名為「長江實業集團」。集團副主席兼董事總經理李澤鉅表示，集團正名為「長江實業集團」後，可增加投資彈性，但日後的業務仍然會以地產為主。他又否認長實與長和（001）業務重疊。



長實主席李嘉誠昨日沒有出席特別股東大會，李澤鉅回應指其父親昨早因為有事，未能出席股東周年大會。對於在股東會上有股東問，李澤鉅何時成為主席及有何大計時，李澤鉅僅稱，目前他未收到主席通知。他又稱，過去30年一直與父親一同工作，與工作團隊的成員亦師亦友。對於長實的股份回購計劃，李澤鉅表示法例要求不可在事前談論回購事宜，因此不便作答。



談繼任問題 李澤鉅：未有通知



李澤鉅表示，改名為「長江實業集團」是正名行動，相信可為未來投資增加更大彈性，但不涉及重組業務。他續稱，在投資地產業務時會先看項目回報，而非地產項目稅後回報率達雙位數字才會考慮，但強調地產業務仍會是集團的主業。李澤鉅指，未來投資不會再局限特定的國家，公司要多元化發展，最終目的是為股東賺錢。



被問及長實（1113）與長和的業務會否重疊，李澤鉅不認同集團改名後，兩者會有重疊的地方。李澤鉅表示，自長實收購非地產業務後，股價表現不俗，反映股東對發展非地產業務有信心。李澤鉅在股東會上舉例指出，收購加拿大家居冷暖設備商Reliance Home Comfort，該集團期望在中長期目標可取得每年雙位數字回報，同時又可以優先配合系內公司的長處。



另一方面，有股東在會上問目前地產業務還餘下多少，長實副董事總經理葉德銓表示，目前仍佔70%以上總資產。李澤鉅重申，地產是集團的本業，做了幾十年，他又比喻「如果一個人食飯只食一樣嘢，會營養不良」，所以可以開拓非地產的業務。