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﻿交行賺389億 不良貸雙降

2017-08-25 列印
　　交通銀行（3328）今年上半年賺389.75億元（人民幣，下同），按年增加3.49%，惟每股盈利下跌2%至0.49元，不派中期息。

　　期內，交行核心業務表現一般，淨利息收入按年減少近8%至627.08億元，主要因淨息差及淨利息收益率分別收窄39個和40個基點，至1.44%及1.57%。至於淨手續費及佣金收入僅微升1.4%至212.61億元。

　　資產質素方面，交行不良貸款比率及餘額雙降。上半年減值貸款率1.51%，較年初下降0.01個百分點；逾期貸款餘額亦較年初減少60.26億元，比重較年初下降0.3個百分點。撥備覆蓋率151.02%，較年初提高0.52個百分點。
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