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﻿大新向大新銀行注資10億

2017-08-25 列印
　　大新金融（440）計劃向旗下大新銀行（2356）注資約6至10億元。大新金融執行董事王伯凌表示，未來會以額外一級資本債（AT1）的方式向大新銀行注資。他指，若以中間數注資約8億元計算，發行AT1將可提升銀行一級資本充足比率約50點子。

　　另外，大新銀行的淨息差在上半年維持在1.94%。大新銀行董事總經理王祖興表示，淨息差受壓主要因上半年息口向上，導致資金成本上升速度快過貨款息率，他預計下半年的淨息差亦有收窄的壓力。此外，大新金融預期下半年將完成出售澳門壽險業務。至於完成後會否再派特別息，王祖興指，在上次出售港壽險業務所派的特別息已計及相關因素，故不會再派特別息。
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