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﻿恒安賺18億符預期 野村唱好睇72元

2017-08-25 列印
　　恒安國際（1044）今年上半年純利按年增13.4%至18.54億元（人民幣，下同），每股盈利1.539元，派中期息0.95元。期內收入受紙尿片業務下跌拖累，按年跌0.2%至95.63億元。野村發報告指，恒安業績符預期，維持買入評級，目標價72元。恒安昨收報66.05元，升5.3%。

　　恒安管理層表示，「平台化小團隊經營」模式（即下放權利給經銷團隊，實施分紅激勵）已為第二季表現帶來好處，成效會在下半年顯著反映，下半年並將在全國推出新產品及升級產品，再加上電商銷售繼續快速增長，整體銷售表現將有改善。公司希望把電商收入比重，由目前的8.8%提升至明年的10%。

　　受惠產品組合改善，抵銷市場競爭加劇及紙木漿價格上升的影響，上半年恒安毛利率按年升0.5個百分點至48.6%。該公司表示，紙漿價格近期回升，但不會打價格戰，會通過推出高毛利產品等策略來保持毛利。
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