﻿IFC外望——舊中銀大廈變私銀總部

由建築大師貝聿銘之子貝禮中負責重新設計和復修的舊中銀大廈昨終以全新面貌見人，並正式成為中銀香港私人銀行新總部，聽說是次翻新工程耗費以億元計。貝禮中亦為此再來港對外講解有關設計。而藉着今次復修，過去因新華銀行遷入及裝修而被掩蓋約二十年的舊中銀大廈特色天花板終重見天日，這正是貝禮中所強調是次翻新工程最大的挑戰。



結果他成功還原了當年以威尼斯金色馬賽克砌成中國錢幣圖案的天花板設計，現時當客戶進入中銀私銀總部大堂，抬頭仰望，便能一睹這昔日華麗的設計。中銀私銀董事總經理曾錦燕指，天花板的圖案設計上的錢幣有些古字，原來都有出處，意思為金、銀、財通等，該行就找來古字專家協助解構那些古字。貝禮中又說，舊中銀大廈大堂的四條支柱就無法復修，故改為正方形柱子，並選用了米色主調的意大利雲石，配合中行總行的主調。



貝家與中銀有緣



講開貝氏家族，由爺爺輩貝祖詒已開始與中銀結緣，他是當年中行香港分號首任經理，父輩貝聿銘則是中銀大廈的設計大師，而子輩貝禮中除有參與中銀大廈設計工作外，更是今次中銀私銀總部總設計師，至今貝氏家族與中銀結緣一百年，今年中銀與貝聿銘又剛好同是百歲生辰呢！



曾錦燕表示，今年是中銀開展私銀業務第五年，適逢該行一百周年兼香港回歸二十周年，又是母公司中行成立私銀業務十周年，所以此時此刻將私銀總部移師舊中銀大廈可謂意義重大。



美圖：大股東沒有減持一毛錢



美圖公司（1357）截至今年6月底止中期業績，淨虧損比去年同期收窄87%，至3320萬元（人民幣，下同），但該公司預計全年仍會錄得虧損，待明年才有機會扭虧為盈。



該公司主席蔡文勝對於有股東相繼減持股份，他強調「大股東沒有減持一毛錢」，只是有早期投資者在禁售期後賣出股份，此現象在市場亦算普遍。



他又言早期投資者放售股份後，美圖股價仍有上升，現時股價已比上市時累升超過50%。被問及公司管理層會否增持，他回答視乎市場反應而定。



美拍加入更多模式



吳欣鴻指，手機直播業務仍處初始階段，認為美拍日後可加入更多新主題及模式，而各美圖平台打通後，將有利短視頻的分發。



為擴大廣告業務，該公司將運用大數據將廣告更精準地傳達予受眾，不擔心對用戶造成負面影響。



高瞻