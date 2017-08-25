—利豐（494）昨派發中期成績表，截至今年6月底營業額按年跌9%至72.6億美元；純利按年升39.6%至1.01億美元，每股盈利9.4港仙，維持派中期息每股11港仙。利豐今年正式開展新三年計劃，將投放1.5億元於供應鏈數碼化之上，行政總裁馮裕鈞指計劃正按進度推進，客戶對新的數碼化供應鏈方案表現正面。
—新秀麗（1910）上半年銷售淨額按年增長31.1%至15.86億美元，撇除去年8月完成收購Tumi的影響，自然銷售增長為7.5%，純利按年只增約1.2%至8340萬美元。盈利增長慢於銷售額增長，主要由於Tumi品牌需要大賣廣告來推動銷售增長，廣告開支佔銷售比率增至6.3%，加上借款收購Tumi導致利息開支增加。主席Tim Parker表示現時沒有新收購目標，未來一至兩年專注發展Tumi及eBags，並擬於年底推出旗下自家網購平台，未來留意收購對象會以休閒手袋品牌及戶外品牌為主。
—信和置業（083）過去一年售樓收益達150.29億元，按年升31%，淨租金收益升4.2%，2017年度賺74.15億元，按年增4.6%，每股盈利1.19元，派末期息每股40仙。同系的尖沙咀置業（247）全年賺38億元，按年增6.2%，而信和酒店（1221）2017年度純利為1.77億元，升7.5%，派末期息每股4仙。
—保利置業（119）中期純利大增9.73倍，賺6.29億元，每股盈利17.17仙，不派息。期內，收入按年升47.29%至147.18億元。集團在香港首個全資操盤住宅項目啟德「龍譽」於3月25日開盤，截至6月30日，項目共推出465套單位，實現簽約額逾40億元，去化率近九成。
—英皇國際（163）執行董事張炳強表示，去年底向領展（823）購入的火炭穗禾苑商場連停車場，擬於明年拆售部份車位。穗禾苑停車場現正進行提升工程，最快明年初完工，由於區內車位需求大，考慮拆售部份車位，另有小部份作收租用途。
—中信銀行（998）上半年僅多賺1.74%至240.11億元人民幣，不派中期息。信行上半年淨利息收入494.94億元人民幣，按年下降7.38%；淨息差為1.77%，下降0.28個百分點；淨利率收益率為1.62%，下降0.31個百分點；非利息淨收入270.86億元，按年增加9.35%。期內信行不良貸款餘額511.19億元，比去年底增5.23%；不良貸款率1.65%，比去年底下降0.04個百分點。
—佳源國際（2768）公佈截至6月底業績，上半年盈利5.15億元人民幣，按年上升35.3%，每股基本盈利26.91分，按年上升18%，不派中期息。
—聯邦製藥（3933）公佈截至6月底的中期業績轉虧為盈，錄得純利1.09億元人民幣，期內，收入為33億元人民幣，每股盈利6.71分，不派中期息。