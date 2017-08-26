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﻿瑞聲科技中期多賺57%

2017-08-26 列印
　　瑞聲科技（2018）公佈，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利21.27億元人民幣，按年增長56.99%。中期股息派0.4港元，增33.33%。

　　瑞聲科技執行董事莫祖權表示，光學業務將會是未來增加動力來源，過去一直有投放資源作相關研究，今年資本開支將由原本預算逾30億元人民幣，增至45億元人民幣，當中有一半的比例會用作研發非聲學業務的自動氐產設備上。他又指，公司已經為把握5G年代來臨作了最好的準備，有信心可以把握到5G帶來的商機。

　　被問及瑞聲科技會否有意拆細股份，莫祖權表示拆細股份不是必須要做，但長遠會考慮此做法。
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