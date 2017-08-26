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﻿東亞半年賺62億派0.68元

2017-08-26 列印
　　東亞銀行（00023）公佈中期業績，截至今年6月底止上半年純利按年大增1.97倍至62.2億元，每股盈利2.2元，建議派中期息每股0.68元，上年度同期則派息每股0.28元。

內地業務轉虧為盈

　　東亞銀行副行政總裁李民橋表示，該行跨境業務及貸款增長，或受內地限制企業海外投資影響。而早前內地部份民企出現債務違約，銀行審批貸款時更謹慎，會繼續以「重質不重量」的原則進行審批。

　　另被問到東亞在香港的信貸增速較同行慢的原因，李民橋又指，該行的專注個人貸款業務，舉例其按揭業務全港仍排行第五位，個人貸款業務有強勁勢頭。

　　但他指，下半年市場的貸款需求存在不確定性，料整體貸款增長只有低單位數，但有信心集團的淨息差可保持穩定。
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