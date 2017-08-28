﻿下月推快速支付系統 陳德霖：港金融科技應創新

金管局近數年在推動金融科技發展方面急起直追，總裁陳德霖表示，各方持份者應凝聚更大共識，將香港金融科技及創新推向新台階。金管局將於九月推快速支付系統，讓銀行與儲值支付工具營運商的P2P(個人對個人支付)服務全天候全接通實時轉帳，又研究試點推跨境流動支付。另外，金管局開始研究成立中央個人資料庫，利便客戶開戶。



陳德霖指，目前內地流動支付發展很快已相當普遍，香港須追上去，而金管局去年已發了十三個儲值支付工具(SVF)牌照，連同三家銀行所取得同類牌照，合發十六個牌。他認為香港甚有條件將四個持份者，包括金融科技開發商、銀行、用家及監管機構凝聚較大共識，一起發展金融科技，令香港國際金融中心的競爭力得以提升。



設中央個人資料庫利開戶



他認為要做好、做大香港的流動支付市場，銀行和SVF都要行多一步，配合有關方面發展。他指，金管局將於9月推出快速支付系統，現正全速發展該系統，令小額支付可全天候實時轉帳，屆時銀行、其他金融機構、SVF持牌人之間都可全接通進行實時P2P。



他續指，現時內地流動支付可在港使用，但香港流動支付仍未能通行內地，當中涉及一些技術性問題，期望可盡快解決。另方面，由於涉兩地跨境資金流動，而在資本帳管制下，中港須作商討，但相信內地可逐步放鬆，因屬消費性，可考慮以試驗式的先導計畫開展，即先行在內地的某商戶、某地區或某金額試用香港流動支付，內地當局亦願意考慮，惟暫無時間表。



與星研貿易融資應用區塊鏈技術



此外，他透露金管局正與新加坡齊齊研究貿易融資應用區塊鏈技術。由於香港屬貿易樞紐，新加坡亦為一大貿易中心，雙方合作讓兩地銀行接通，自然可吸引其他貿易中心參與，如有詳情再公布。



為解決客戶開戶問題，金管局就成立中央個人資料庫（KYC Utilities，KYCU）剛展開研究，如有需要將制定相關設計，稍後將與業界及政府進行商討。他指，KYCU不會有強制性要求，屬市民自願式參與，因涉及私隱，認為由公營機構營運的公信力較大。



截至今年六月底，本港財政儲備已高達約一萬億元。對於動用財政儲備之說，陳德霖表示，金管局為專業部門，歷屆政府均以專業態度來履行職責。財政司司陳茂波亦提出了應使則使的公共理財原則，陳德霖認為只要用得其所，就沒問題，如將財政儲備用於基建，或有助提升香港將來的競爭力及生產力方面，這是屬於投資，將來也可反映在經濟的回報上。他頗有信心特區政府會應使則使。



他亦同意政府提出要強化本港軟實力，尤其競爭激烈的金融業方面；軟實力是相當重要，需作投資，金管局主責範疇亦有提升軟實力的工作，包括在金融科技、防洗錢、私人財富管理等。至於香港整體軟實力，因涉及多方面，政府應思量如何有效運用財儲來提升軟實力。



任志剛網誌《觀點》發表文章，論述公共財政管理，詮釋《基本法》第107條並無一個硬性規定，有別前財政司司長曾俊華多年均以公共開支不多過本地生產總值兩成比例為導向，並批評過去十年政府「守財奴」的做法。市場解讀任志剛之言論乃為林鄭十月的首份《施政報告》準備開倉鋪路。



