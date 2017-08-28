﻿新百貨私有化今截止 股東「轉軚」阻力增 中央結算系統股份突增

新世界發展（017）私有化新世界百貨（825）的要約，經過一再延期之後，將會在今天下午截止。資料顯示，有800多萬股新百貨股份上周四（24日）存入中央結算系統。證券界人士估計，這反映部份原已接納私有化的股東「轉軚」，令到私有化面對更大阻力。



港股上周五急升，但新百貨卻反而逆市下跌6.2%，收市報1.81元，較2元的私有化要約價低近一成。市場人士指出，投資者擔心私有化計劃若未能成事，股價將「打回原形」，因此搶先出貨。新世界已多次表明，不會調高出價，亦不會再延期。換言之，如果今天還得不到足夠股東支持，私有化計劃將正式告吹。



尚欠5.31%股東



已接納私有化的獨立股東持股，並不會放在中央結算。翻查資料，上周三中央結算存放了6501萬股新百貨股份，相當於已發行股數的3.85%。到了上周四，存放股數突然增加至7316萬股，即是增至4.33%，較周三多出815萬股。宏高證券投資經理梁杰文認為，存放在中央結算的股份突然增加，很可能是有些原本接納私有化的股東改變主意所致。



在公佈私有化之後，新世界發展曾入市掃入新百貨股份，以增加私有化勝算，現時新世界發展持有新百貨74.99%股權，即是獨立股東大約合共持25%。按此推算，放在中央結算的4.33%股份，大約佔獨立股東的17.32%。這批股東今天的最後意向，將會主宰私有化成敗。



新百貨私有化是以全面收購的方式進行，要有超過九成的獨立股東接納才可成事。新百貨在本月15日公佈， 有約84.69%的獨立股東接納私有化，即是尚欠5.31%才能通過門檻。當日新百貨的通告亦指出，總共持有86.4萬股的股東取消接納私有化。