﻿市場簡訊

—將在本月29日正式改名為「三盛控股」的利福地產（2183）公佈，附屬公司福州上盛投資，與賣方鄭煥剛訂立協議，以8640萬元（人民幣，下同）收購章丘正大天源置業80%股權；章丘正大天源置業開發濟南市章丘區的三個地產項目。股份申請於28日復牌。







—哈爾濱銀行（6138）公佈上半年純利26.6億元人民幣，增10%，利息淨收入升16.83%，至63.24億元。截至6月底，淨利息收益率為2.42%，按年收窄0.26個百分點。







—廣發證券（1776）公佈，根據國資委要求，公司本着實事求是的態度，對廣發證券股份控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保的情況進行了解和審慎查驗。公佈指公司無控股股東和實際控制人，公司不存在關聯方位用公司資金（經營性業務往來除外）的情形；截至今年6 月30 日，公司及屬下公司累計對外擔保總額約0.43 億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的比例約 0.05%。







—洛陽鉬業（3993）公佈今年上半年業績，股東盈利8.35億元（人民幣，下同），升63%，每股盈利5分，不派息。期內公司收入主要來自鉬、鎢、銅、鈷、鈮和磷產品，亦有副產品黃金銷售，業績得益於海外併購項目利潤貢獻，以及各業務板塊產品價格持續上升。







—安徽皖通（995）公佈截至6月底中期業績，股東純利5.2億元（人民幣，下同），上升8.94%，每股盈利0.3136元，不派中期息。







—中國力鴻（1586）公佈今年6月底止中期業績，股東盈利2255萬元人民幣增約130%。每股盈利5分，不派中期息。



—勝利管道（1080）公佈，截至今年6月底止上半年度淨虧損1.2億元，擴大17.37%，每股虧損3.67分，不派息。防腐業務及焊管銷售量增加，相對於焊管加工業務，對收入貢獻較大的焊管銷售業務佔比增加，部份焊管銷售價格中包含由集團承擔的運費、服務費等。







—東方證券（3958）公佈，截至6月底止中期業績，股東淨利潤17.55億元（人民幣，下同），增長36.76%，每股盈利0.28元，不派中期息。







—中富資源（274）公佈2017年中期業績，截至今年6月底虧損1201.4萬元，而去年同期虧損6363.3萬元。每股虧損0.07仙。不派息。虧損收窄主要是由於財務費用顯著下降以及行政開支減少。







—國家統計局昨公佈7月規模以上工業企業利潤增速為16.5%，增速較6月放緩2.6個百分點.1至7月累計的增速仍達21.2%。







—銀聯國際與白俄羅斯銀行簽署全面合作協議，雙方約定明年內該行所有自動取款機和商戶將受理銀聯卡，並在本地發卡、銀聯創新產品推廣等領域開展合作。







—海航實業股份（521）公佈截至今年6月底止上半年業績扭虧，賺6703萬元，去年虧損8253萬港元，每股盈利0.59港仙，不派息。今年四月以人民幣1.2億元出售虧損之智能訊息業務，確認出售盈利1.121億港元，為扭虧之主要因素。







—手遊商IGG（799）公佈2017年中期業績，截至今年6月底止純利為5.96億港元，增加1.94倍。每股盈利45仙（5.76美仙），每股中期股息13港仙，增2倍，又派特別股息每股22港仙（去年無特別息），合共派息每股35港仙。