﻿颶風哈維重創德州 金價大升 杜指回軟

美股周一早段個別發展，杜指高開後，反覆回軟45點，在21800點水位下波動；納指則有併購消息支持靠穩。投資者衡量颶風哈維對美國經濟可能帶來的損害，哈維在煉油樞紐的德州沿岸引發嚴重水浸，令佔美國一成煉油產量的當地煉油廠停擺，汽油價格飆升，但原油價走低，美匯跌見16個月新低，刺激現貨金突破1300美元水位。



到今晨四時，杜指收報21808點，跌5點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見74.90元，較香港收市價跌0.40元；騰訊（700）美國預託證券見323.65元，較香港收市價升0.65元。



滙控美國預託證價格曾見74.96港元，較香港收市價跌0.34港元；中移動美國預託證價格曾見87.84港元，較香港收市價跌0.11港元。歐洲三大主要股市尾段偏軟，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段跌0.08%至0.52%。



蘋果傳九月中推新機



蘋果公司（Apple Inc.）傳將於9月12日舉行公佈新iPhone的盛會。據杜瓊斯通訊社消息，除了發佈市場稱作iPhone 8的新版iPhone之外，蘋果公司屆時還會公佈一系列新產品，包括iPhone 7系列的升級版、支持更高清內容的新4K Apple TV，以及新版蘋果智能手錶等。



美國生物科技公司Gilead Sciences出價約119億美元（約928億港元）全現金，收購以Car-T新型免疫療法治療癌症的藥業公司Kite Pharma，藉此進軍腫瘤科治療藥物，分散目前所專注但逐漸遭侵蝕的丙型肝炎專利藥物業務。



正在迅速拓展雲端運算業務的商業軟件鉅子甲骨文（Oracle），周一表示會造雲端軟件業務增聘5000名人手，與最大對手Salesforce.com較量。美匯指數周一繼續走低，曾見92.252點的16個月低位，較上周五再跌0.53%。歐羅一度逼近1.2美元水位，曾高見1.1973美元（歐羅兌9.35港元）的兩年半高位，較上周五升0.34%。



國際油價周一走軟，紐約十月份期油價到美市早段跌1.34美元或2.8%，見每桶46.53美元；主要受颶風哈維在德州引發嚴重水浸打擊，美國汽油價則飆升6.8%。倫敦現貨金價則造好，歐市後段曾升16.44美元或1.27%，見每盎司1307.81美元。



長和（001）表示，旗下和電國際接獲印度稅務局評稅令，內容有關和電國際在07年向Vodafone出售CGP，當中包括部份印度業務。印度稅務局就出售的收益，向和電國際徵收資本收益稅，相關稅項的總利息及有關資本收益稅的罰款。按以上三者總計，追收金額約392億元。長和表示相信當局不可能有效地對和電國際徵收以上稅項、利息和罰款。和電國際取得的法律意見指出，收稅屬違反國際法律之原則。因此長和仍然認為，上述法令將不會對公司於任何期間的財政狀況，或經營業績構成任何影響。



昨日創板有2隻新股遞交上市申請，其中之一為7月份被證監會於掛牌日前煞停的合寶豐年，昨日再度上載初步招股文件。該股份原訂於7月12日掛牌，但被證監會質疑其股權高度集中，因而反對其上市。另一新股為新加坡音響及通訊服務供應商ISP Global。