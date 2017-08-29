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﻿雅居樂復派中期息

2017-08-29 列印
　　雅居樂（3383）中期純利按年增長2.08倍至18.59億元，派中期息0.22元，是集團自2014年後再度派發中期息。主席兼總裁陳卓林表示，上半年派息比率為40%，希望下半年派息率能增至最多50%，並稱將恒常派發中期息。

　　陳卓林指出，雅居樂上半年實現銷售404億元，已完成全年銷售目標的67%，故上調銷售目標至650億元。他坦言，全年銷售目標650億元已算保守，樂觀的話可達700億元。全年買地預算420億元，上半年已動用350億元，尚有百多億元，下半年將繼續增加土地儲備，目標以大灣區為主。

　　此外，雅居樂正籌備分拆物業管理業務「雅生活」上市，陳卓林表示，公司亦有計劃將其他非地產業務如環保、教育等分拆，不過這些業務剛起步，目標是未來3至5年內逐步上市。
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