﻿北水食胡沽騰訊 恒指28000得而復失 瑞聲獲資金追入

騰訊（700）今年以來已累升逾六成，北水周一提早「食胡」沽騰訊，港股通（滬）錄得淨沽出金額逾四億元，反觀曾遭狙擊的瑞聲（2018），於港股通（深）則有淨買貨，上周公佈的中期業績表現理想，獲大行唱好，大摩更睇150元，刺激股價創歷史新高，助恒指保住升勢，恒指全日升15點，大市成交連續三個交易日逾千億元，並續創近兩年收市新高。



股王騰訊今年來屢創新高，惟自本月中高見341元後，股價現疲態，昨部份北水先行食胡，於港股通（滬）淨沽出金額達4.13億元，於港股通（深）亦錄3396萬元淨沽出金額。騰訊周一股價因而受壓，跌1.64%，成交額達72.46億元，更拖低恒指52點，惟截至昨日收市，騰訊年初至今股價仍累升64.61%，僅過去3個月亦累升18.47%。



資金開始流向其他科技股，今年5月時曾遭狙擊，股價一度跌至82.6元的瑞聲，成資金追入的目標之一，瑞聲中期多賺57%兼增派息，隨即獲多間大行唱好，瑞銀、野村及花旗齊予瑞聲145元目標價，大摩更睇150元，股價昨急升11.11%，收報137元，創新高，亦較今年5月低位大升65.86%，為昨日表現最佳藍籌股，更為恒指貢獻32點升幅。部份流入資金為北水，昨於港股通（深）淨買入金額為5381萬元；但於港股通（滬）則錄淨沽出8673萬元。



恒指收報27863點，升15點；國指收報11342點，上漲53點，成交1174億元。瑞聲造好，其他手機設備股個別發展，其中丘鈦科技（1478）再升5.74%，舜宇光學（2382）則跌3.33%。



港交所：實名制僅限滬深港通



市傳內地監管部門施壓，要求港股在明年落實實名制，香港證監會證實消息，稱一直相信港股應落實實名制，這是國際趨勢，正與中證監研究在股票互聯互通機制下如何落實。港交所（388）回應稱，作為互聯互通主要參與方，一直積極參與討論，若實名制最終落實，將只會適用於參與滬深港通的投資者。分析認為即使推行實名制，對投資者影響有限，因監管當局要進行調查時，證券行亦要提交資料，只是所花的時間較長而已。



對於實名制能令監管機構即時監控股民交易，抽查可疑交易，會否牴觸本港私隱條例，導致境外資金卻步，有分析認為影響屬有限。



市場消息稱，港交所在繼滬深港通及債券通後，一直希望能達成新股通及ETF通等機制，但中證監已開出強硬條件，指所有互聯互通大前提是香港必須於明年落實股市實名制，否則一切免談。中港監管機構尋求的實名制方案，將包括設立立法人機構識別編碼（LEI）系統，稍後或推出相關諮詢文件。



現時參與合格境外機構投資者（QFII），及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的外資基金，已用實名進行交易，買賣時會披露身份。中證監主要擔心在互聯互通機制下，國際金融大鱷可直接投資內地，屆時有機會出現操控或虛假行為。



投資者學會主席譚紹興表示，港股推行實名制或會對市場交投意欲有負面影響，但影響面屬有限，主要考慮到目前監管機構若要調查問題交易，只需透過券商索取資料即可，有沒有實名制只是對其索取資料需要花費時間長短的問題。



豐盛金融資產管理董事黃國英表示，目前港股交投多為透過經紀行以經紀名字交投，實名制下不會太擔憂被追查或監控資金來源等，他說︰「我們又唔係賊，無需刻意保密」，對於交投買賣等不會有太大影響。