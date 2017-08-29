﻿中期盈利增四倍 星島派息兩仙

星島主席何柱國在評論業績時說，受本地印刷媒體市場廣告收入下跌所影響，期內收入下降，惟跌幅較去年上半年或去年下半年收窄，公司採取有效的成本控制措施以及效率提升，整體溢利表現取得改善。
《星島日報》今年上半年業績顯著改善，收入維持相對穩定，由於致力控制成本及提高效率，盈利能力得以加強。根據admanGo的統計，今年上半年《星島日報》繼續在地產廣告類別為錄得最多收入的報章。儘管行業環境困難，《星島日報》仍然成功擴大及深化其廣告收入基礎，並贏得其優質忠實讀者的支持。此外，《親子王》的讀者人數繼續增長，錄得34%升幅。
免費報章方面，《頭條日報》穩踞香港第一免費報章之位。《頭條日報》周一至周五的平均發行量超過82萬份，為香港發行量最多的報章，讀者人數達123.6萬人，是所有報章中最高，亦較去年增加2%，增長主要在白領及高級行政人員組別的讀者。根據admanGo的統計，《頭條日報》今年上半年繼續為廣告收入最多的報章。
《英文虎報》期內表現回穩，成本控制措施奏效，經營有所改善。《英文虎報》讀者人數增加13%，為所有報章中表現最好之一。根據admanGo的統計，今年上半年《英文虎報》的廣告收入上升5%。