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﻿收入激增 信德虧轉盈

2017-08-29 列印
　　信德集團（242）中期轉虧為盈賺6.99億元，期內收益約37億元，按年飆升近97%，每股盈利23仙，派中期息每股6仙。去年同期信德錄得虧損5302萬元，不派中期息。

　　信德表示，來往港澳的噴射飛航於上半年接客量達670萬人次，按年增5%，主要是由於澳門入境旅客數量回升，尊豪位服務亦持續帶動增長。期內燃油價格上升令運輸部門的溢利按年跌逾10%至1.9億元。此外，今年6月氹仔永久客運碼頭投入服務，啟用初期，噴射飛航只靠泊兩個泊位，其後將逐步把航班增加至每天90班。香港方面，新啟德郵輪碼頭於上半年共接待86艘郵輪停泊，下半年的郵輪泊位已錄得102艘預訂。
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